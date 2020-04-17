新冠肺炎疫情肆虐，近來許多演唱會、活動皆紛紛取消、延期，金曲台語歌后曹雅雯原定將於4月初在台北國際會議中心（TICC）舉辦是金曲の路演唱會，先前主辦單位宣布暫定延至25、26日，不過近期疫情仍尚未平息，主辦再度宣布延期至6月20日及6月21日開唱。

主辦同時向粉絲深表歉意，「造成聽眾一切不便，致以道歉。」並表示如延期後，政府宣令與現在相同的話，將可能再次延期，屆時將會再另行公佈。而曹雅雯坦言演唱會延期，感到很可惜，不過主辦方仍安排了5、6月密集團練、彩排，她持續練唱、跳舞、運動等，來保持身體良好狀態。

因受到疫情影響，曹雅雯5月的工作量明顯減少，但像是民視《台灣那麼旺》等節目通告錄影照常，她表示除了有工作才出門，大多時間都待在家防疫，開玩笑說：「吃了不少的泡麵。」

至於演唱會2度延期的決定，她表示十分認同，「雖然台灣的防疫做的很好，但畢竟台灣的疫情已經不容再承載更多的負擔，再加上TICC的場地人數是3000多人」，希望眾人平安健康是最重要的，大家一起跟著政府的步伐「順時中」對抗病毒。

(中時 )