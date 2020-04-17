文資處今天公告湯德章故居為暫定古蹟。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市中西區友愛街巷內的湯德章故居，日前確定再度易主，並可能在近日面臨遭拆除命運，由於屬私人民宅，沒有法定文化資產身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會今日下午緊急向台南市文資處提報文資審議，文資處隨即依《文化資產管理法》第20條規定，火速公告湯德章故居為暫定古蹟。

日、台混血的湯德章出生於台南南庄（今南化），曾任警察、南區區長及律師等職務，畢生致力於人權保障。228事件發生時，湯德章擔任228事件處理委員會台南分會治安組長，出面安撫地方秩序，未料卻被國軍以叛亂罪逮捕，1947年3月13日被押赴民生綠園槍決；為表彰緬懷湯德章的堅韌精神，市府將3月13日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」。

湯德章故居是在戰後1944年10月由湯德章親手買下，當時地址是南門町三町目三二番地，是一棟2層樓洋房，成為他的律師辦公室兼住家，當年除了湯德章一家人居住，也曾是他故鄉親友從南化、玉井、楠西來台南唸書的暫居處。

湯德章罹難後，後人搬離該地，1968年房子轉賣，2012年市政府要開闢友愛街計畫道路，故居一角可能被拆除，在台南市文化界人士努力下，終於保存下來。2015年奇美創辦人許文龍出資整修，後被市府列為政治類歷史名人故居，由當時的台南市長賴清德親手掛牌。

台南市文化資產協會也多次在故居舉辦湯德章紀念展，數十年來此地都是台南市最重要的歷史場景。

台南市文化局指出，不論是公園、塑像、故居或是每年民間主動發起、持續不斷舉辦紀念追思，台南市各界對湯德章律師的感念，從不因任何有無形條件的改變而有差別。長久以來，各界也能體會故居原屋主購買一幢房屋超過50年、卻一直做為外界眼中「名人故居」心情，因此各界對屋主先前願開放空間提供參觀，皆表感謝之意。

近日，文化局得知故居易主消息後，即積極探詢新所有權人相關訊息，台南市長黃偉哲也親自指示文化局長葉澤山前往與新所有權人溝通，傳達市府與在地文史界願合力募款購回老屋，保留空間以茲紀念之意。經懇切溝通，新所有權人雖已有相關空間規畫，但考慮延續市民記憶，最後同意保留故居大門圍牆不予拆除，續提供各界緬懷。

本日經文史團體提報，依《文資法》第20條規定，本案將先進入審議階段，故居將暫時保全。文化局表示，市府將依法行政，於本市最近一次「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」召集文資委員進行審議，由專業意見進行最後定奪。

(中時 )