華南永昌證券因投資衍生性商品沒避險狂虧34億元，又避險錯時點虧損擴大至47億元，，連帶影響母集團華南金首季獲利出現虧損，華南金今（17）日發布重訊表示，華南永昌證券總經理陳錦峰將進行職務調配，新任者待財政部指派。

(中時電子報)