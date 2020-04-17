人事地震！華南永昌3月大虧47億 總座陳錦峰下台 20:012020/04/17 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華南永昌證券(圖取自Google街景服務) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南永昌證券因投資衍生性商品沒避險狂虧34億元，又避險錯時點虧損擴大至47億元，，連帶影響母集團華南金首季獲利出現虧損，華南金今（17）日發布重訊表示，華南永昌證券總經理陳錦峰將進行職務調配，新任者待財政部指派。 (中時電子報) #華南金 #華南永昌證券 #避險 #虧損 #華南永昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股跳水 10家券商Q1逆勢賺 04:102020/04/13 證券．權證 亞股齊跌 台股面臨漲多拉回壓力 13:232020/04/13 財經 華南永昌空頭避險狂虧至47億 金管會要查 14:412020/04/13 財經 《金融股》華南銀逆勢加碼推「美金高利定存」 16:482020/04/13 財經 軟銀 願景基金去年度恐賠1.8兆日圓 04:102020/04/14 全球財經 樂視網等11公司恐退市 04:102020/04/15 全球財經 權證星光大道－華南永昌證券 富櫃200 漲勢紅不讓 04:102020/04/15 證券．權證 《商情》避險需求增加 激勵周二紐約期金漲至7年半高點 10:002020/04/15 財經 《業績-金融》三商壽首季EPS為0.27元 獲利5年同期最高 07:442020/04/16 財經 國外指數期貨贏家專欄－全球經濟緊縮 善用期貨避險 04:102020/04/17 證券．權證 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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