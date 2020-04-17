國立中興高中今年參加第3區（彰化、南投）科學展覽會，榮獲1件特優、3件佳作，表現亮眼！其中，由李欣珮老師指導張晏蓁、張簡苑昌同學以「鋰魚躍油門─以鋰化合物催化製生質柴油」榮獲工程學科特優，將繼續進軍全國科展。

陳宥翔、林懷昇、蘇明頡同學以「藍藍鹵─二元鹵氧化鉍染料廢水降解」榮獲環境科學組佳作。蘇文健老師指導石濬瑋、張配榞、賴胤筑同學以「觸之鈦染─二氧化鈦光觸媒降解偶氮染類」榮獲化學科佳作；林佑安、林聖智、陳桂蓉同學以「硫鼻銻太陽神─Sb-S量子點光能電池」榮獲工程學科佳作。

張晏蓁說，準備科展已經超過1年了，從完全陌生的內容到真正理解主題，花了不少心力，也有過想放棄的念頭，幸好還是堅持把每一項工作做好。張簡苑昌說，參加科展代表先前的努力全部集中，為了這天，我們已準備許久，而在這之前準備的實驗素材與過程，或是實驗後數據的整理與分析，倘若沒有同學和老師的幫助與鼓勵，我們是越不過這道高牆的！

中興高中校長陳江海表示，這些隊伍都經過校內科展的考驗脫穎而出，獲得學校代表權，並經過長時間的努力，終能獲得如此佳績，恭喜同學，也感謝指導老師的辛勞！

(中時 )