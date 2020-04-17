新冠肺炎重創產業經濟，埔里鎮長廖志城為振興埔里及鄰近鄉鎮產業，邀請台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，針對紓困振興措施，將於每周五上午於埔里鎮公所、下午在魚池鄉公所派駐顧問，為企業商號「把脈問診」。
賴坤成表示，公司登記、商業登記、本國營利事業、小規模商業店家等，平均營業額減少15％以上，由金融機構認定，或取得經濟部或委託輔導單位，開立認定證明申請資金紓困；未來，每周五上午在埔里鎮公所、下午在魚池鄉公所，由專人提供店家資金紓困諮詢與申請融資收件。
廖志城及行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，非常感謝台灣中小企業聯合輔導基金會，願意提供人力進駐地方公所的便民措施，讓企業、店家知道如何申請資金紓困、貸款融資，周邊的仁愛鄉、國姓鄉的企業、商號也能受惠，緩解經濟壓力。＃新冠肺炎 ＃產業經濟 ＃紓困 ＃貸款融資 ＃諮詢
(中時 )
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