中央流行疫情指揮中心今天宣布，4月19日起每個星期日將不再配送口罩至參與實名制的健保特約藥局及衛生所。但金門地區仍有12家願意繼續販賣，縣衛生局提醒鄉親購買前先打電話問一下，以免白跑一趟。

這12家願意在仍有剩餘口罩沒賣完，星期日繼續販售，給鄉親更多方便的地方是大賀藥局、大森藥局、康總藥局、大愛藥局、金志忠藥局、大山藥局、仁愛復興藥局、金城衛生所、金寧衛生所、金湖衛生所、金沙衛生所、烈嶼衛生所。

中央流行疫情指揮中心今天表示，因民眾透過口罩實名制2.0網路預購人數越來越多，考量遞送口罩的郵差，以及協助配銷實名制口罩的藥師、藥劑生和衛生所人員的辛勞，為讓他們有喘息時間，決定4月19日起，每個星期日將不再配送口罩至參與實名制的健保特約藥局及衛生所。

金門縣衛生局表示，縣內仍有這12家可以在星期天買到口罩，但鄉親出門前最好先打電話確認是否還有餘量。另口罩實名制2.0操作方式已越來越便利，鄉鎮公所也提供操作協助，建議鄉親可多加利用網路預購方式購買口罩。

(中時 )