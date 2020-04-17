中華職棒領先全球開打，台灣電視台Eleven Sports特地於推特上播送樂天桃猿5場主場賽事的英文轉播，吸引不少美國球迷收看，也將中職推向國。台灣總統蔡英文也在推特分享直播連結，還標記非常關注中職比賽的《ESPN》資深主播奧伯曼（Keith Olbermann），回應兩人都曾在康乃爾大學就讀相當有緣。

奧伯曼在推特上有近百萬追蹤者，他相當關注中職的比賽，透過英文轉播了解中職比賽，昨日還發推文表示，「我沒在誇張，自從我在1981年到1984年於CNN值班以來，沒有什麼能讓我開心地早起，現在我為了這個！」

奧伯曼看了幾場樂天桃猿的比賽，已經成為「猿粉」，他在昨日桃猿獲勝後在推特上慶祝，今日美國時間清晨也準時鎖定桃猿的比賽，並分享今日直播連結寫下，「猴子們正激動著！」

蔡英文在推特上邀請世界一起鎖定中華職棒。（截自推特）

他昨日在直播閒聊時還提到，與台灣總統蔡英文有一段淵源，「我和台灣總統蔡英文同時期就讀康乃爾大學，但我那時不認識她，不過我們可能曾在校園見過。」這段話透過台灣媒體報導後，蔡英文也在推特上回應了。

蔡英文於推特上分享中職的英文直播連結，並寫下，「世界各國的朋友們，感謝你們熬夜或早起，一起為台灣比賽歡呼。」同時標記奧伯曼並說，「希望你今天也有看比賽，聽說你也是康乃爾大學的校友，這世界真小！」

奧伯曼也在推特回應，「太酷了！儘管我相信我們彼此不認識，但校友就是校友！」

Cool! President Tsai Ing-we and I were at Cornell at the same time (for a year) though I don’t believe we knew each other. Still, alumni are alumni ;-) and unlike Bill Maher ‘78, we never almost had a fight @ElevenSportsTW https://t.co/dFLG7Gx9R2 — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) April 17, 2020

(中時 )