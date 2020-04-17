民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉預計5月24日投票，今天登記截止。據了解，民進黨桃園市黨部僅有現任主委張火爐登記；民進黨新竹縣黨部僅有現任主委彭瑞德登記；民進黨新竹市現任主委翁枝翁卸任，由市議員陳建名接任並完成登記，至於是否辦理投票選舉要視5月過後的疫情發展；民進黨苗栗縣黨部主委選舉領表登記17日下午5點截止，確定3人角逐，分別是縣黨部評議委員張再凱、縣黨部評議委員召集人李貴富，及黨籍縣議員羅貴星，參選人數創歷屆新高，競爭激烈。

(中時電子報)