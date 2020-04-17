民進黨縣市黨部主委選舉 桃竹苗戰將多 20:182020/04/17 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉預計5月24日投票，今天登記截止。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉預計5月24日投票，今天登記截止。據了解，民進黨桃園市黨部僅有現任主委張火爐登記；民進黨新竹縣黨部僅有現任主委彭瑞德登記；民進黨新竹市現任主委翁枝翁卸任，由市議員陳建名接任並完成登記，至於是否辦理投票選舉要視5月過後的疫情發展；民進黨苗栗縣黨部主委選舉領表登記17日下午5點截止，確定3人角逐，分別是縣黨部評議委員張再凱、縣黨部評議委員召集人李貴富，及黨籍縣議員羅貴星，參選人數創歷屆新高，競爭激烈。 (中時電子報) #民進黨 #登記 #主委 #選舉 #現任 也許您會感興趣 推薦閱讀 爭取2022市長當選、議員過半 綠議員登記角逐市黨部主委 10:592020/04/13 政治 民進黨主委選舉 苗栗有3人登記參選 20:092020/04/15 政治 黃復興18支黨部主委出爐 羅際勳接台中主委 曾鬧拍扁馬屁風波 20:082020/04/15 政治 民進黨南市黨部主委選舉 兩雄相爭 04:102020/04/16 地方新聞 高嘉瑜「為這事」遭黨重罰...網一句話怒嗆民進黨！ 07:522020/04/16 政治 綠趁疫正名台灣 他：呃..... 11:142020/04/16 政治 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 00:202020/04/17 政治 短評／民進黨割稻尾 04:102020/04/17 時論廣場 薛凌參選北市黨部主委 發展地方組織做好贏回北市準備 12:072020/04/17 政治 高雄巿議會國民黨團回批綠營 假關心疫情真罷韓 16:192020/04/17 政治 政治熱門新聞 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 政黨最新民調出爐！網看完驚嘆10字... - 政治 台北市長最新民調出爐！網一看驚呆：他2022無敵 - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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