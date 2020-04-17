防疫期間，因國人減少出門旅遊，造成主題樂園入園人數大幅縮水、各大飯店住房率直線下滑！劍湖山（5701）受到疫情影響，3月營收不到千萬元、大幅衰退76.36％；第一季營收僅0.66億元、同樣腰斬五成。為了搶救業績，劍湖山旗下的渡假飯店與主題樂園，紛紛祭出優惠案搶客。

其中，劍湖山渡假大飯店即日起至7/31，推出感恩回饋專案，2人同行1泊3食（含早餐2客、晚餐2客、下午茶2客），每人1,600元；此外，4月特定日（19、20、21、29、30），兩人同行入宿一晚，含蔚藍西餐廳2客早餐1,800元；為慶祝五一勞動節，5/1至5/3兩人同行入住一晚，贈蔚藍西餐廳2客早餐，每人1,250元。

劍湖山主題樂園也推出4、5月壽星當日免費入園、當月壽星入園門票200元；以及劍湖山網路商城FancyGo推出加碼優惠活動，買門票送雲林良品首獎幸福咖啡450元，限時限量下殺41折優惠。

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