高雄市長韓國瑜日前聲請停止執行罷免案，台北高等行政法院今天裁定駁回。韓國瑜透過委任律師葉慶元表示將提出抗告。資深媒體人陳揮文研判，抗告一定又被駁回。

陳揮文在飛碟聯播網《飛碟晚餐 陳揮文時間》分析說，抗告也不會過，抗告一定又被駁回。癥結點是在第一階段有沒有滿1年，大家才開始去簽提議，其實現在也站不住腳，因問題是在第二階段，高雄市民都已連署通過，韓國瑜認為第一階段的提議有問題，可是卻在第二階段的連署才提出來，所以中選會的律師才問韓國瑜的律師，第一階段怎麼不提，覺得有問題，第一階段就要提了，怎麼第二階段才提。

有一位高雄鳳山的黃先生叩應(call in)談及罷免案，他2018沒投韓國瑜、2020總統則投蔡英文，他稱韓國瑜要直球對決，輸也要輸得有氣勢，黃先生說罷免會過，他也會去投贊成罷免票。

另一位高雄前鎮的黃先生，也是2018沒投韓國瑜、2020總統投蔡英文，認為罷免應該底定了 要直球對決，就是直接承認罷免這個事實，陳揮文回說，「那就自己辭就好，幹嘛給人家罷免。」黃先生卻認為韓要自行下台，也沒有台階讓他下，希望他做到6月6日，想看到他被罷免成功。

高雄前鎮區葉小姐則表示，6月6日她會去投反對罷免票，陳揮文問，「反對會比贊成的多嗎 ？」葉小姐說她周圍是一半一半，被問到罷免會不會過，她認為一半一半，韓還是有機會，因為韓國瑜真的做得很好。

2018市長、2020總統都投韓國瑜的高雄林先生則認為，罷免案不樂觀，他也不會去投票，他認為罷免可能會過、也有可能不會過。他周遭親朋也是一半一半，有的支持、有的反對

(中時電子報)