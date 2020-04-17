為應對當前疫情防控和經濟工作，中共中央政治局4月17日召開會議，總書記習近平主持，會議分析國內外新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓緊抓實抓細常態化疫情防控工作；分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。

據《新華社》報導，4月15日，中共總書記習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取疫情和經濟形勢彙報，並將會議意見提請17日召開的中央政治局會議審議。

會議指出，當前疫情防控向好態勢進一步鞏固，但保持疫情防控成果、防止疫情反彈的任務繁重，必須抓緊抓實抓細常態化疫情防控，因時因勢完善外防輸入、內防反彈各項措施。

會議強調，湖北省和武漢市要繼續抓好疫情防控工作，精心治療、悉心護理重症患者，抓實社區防控與企事業單位防控。其他地區要動態調整離漢人員管理和健康監測規定，同湖北省和武漢市互通互認核酸檢測、隔離觀察等方面資訊。

會議指出，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。在黨中央堅強領導下，經濟社會運行逐步趨於正常，生產生活秩序加快恢復。

會議強調，當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，維護經濟發展和社會穩定大局。堅持穩中求進工作總基調，穩是大局，必須確保疫情不反彈，穩住經濟基本盤，兜住民生底線。

會議指出，要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響。積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券，貨幣政策要更加靈活適度，運用降准、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支援實體經濟特別是中小微企業上。

會議強調，要積極擴大國內需求。要釋放消費潛力，做好復工複產、複商複市，擴大居民消費，適當增加公共消費。積極擴大有效投資，調動民間投資積極性，要著力幫扶中小企業渡過難關，要完善社會保障，確保群眾基本生活。糧食安全有充分保障，要抓好農業生產和重要副食品保供穩價。

(中時電子報)