外傳520內閣人事微調，內政部長徐國勇將留任，而文化部長鄭麗君去留，要看個人意願；蘇揆並已通知徐國勇留任消息。據了解，徐國勇近期忙於防疫，表現出色，的確有可能留任，但他應尚未接獲蘇揆通知。

《放言》引述消息人士的話說，蔡英文總統與蘇揆已達共識，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽將留任，而文化部長鄭麗君去留還要看她個人意願。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院對此沒有回應。而據了解，蘇揆留任的確已是普遍共識；徐國勇近期雖捲入與警政署長陳家欽內鬥，但風波之後，全力投入防疫工作，在墾丁宣導防疫時，已主動與陳家欽連繫，防疫工作並未延誤，近期又接連募集防疫物資，表現可圈可點，蘇揆也看在眼裡。

不過，知情人士說，外傳的消息「怪怪的」，一是目前為防疫期間，才4月分，此時傳出高層思考內閣人事，未必有利執政團隊整體形象；二是陳家欽是事務官，哪有被通知留任的問題；至於蘇揆有沒有要徐國勇留任，徐應尚未接獲這類訊息。

另外，鄭麗君在蘇揆上任時，原本無意留任，當時就是蘇揆表達誠意，鄭麗君才勉強同意，因此留任與否看鄭麗君意願的說法，原本就是外界知悉的狀況。

(中時 )