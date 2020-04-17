彰銀股利出爐 配0.8元 21:052020/04/17 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行17日董事會決議股利分派，其中包含盈餘分配的現金股利0.4元、盈餘轉增資配股的股票股利0.4元，合計0.8元。以彰銀17日的收盤價20.3元、現金股利0.4元計算，現金股息殖利率為1.97％。 彰銀今年配發的股利總額0.8元，低於去年的總額0.84元，去年配發現金股利0.64元、股票股利0.2元。 彰銀今年以擴大存、放款基磐、增加利差收益、強化資金運用、提升手續費收入及活化資產等面向拚獲利持續成長，並且落實法令遵循及重視誠信經營，創造員工、客戶、股東三贏的局面。 (工商 ) #彰銀 #現金股利 #股票股利 #總額 #股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 《其他股》疫情影響 寶成製鞋、通路皆有壓 10:342020/04/13 財經 《業績-金融》中壽Q1獲利逆年增6成 每股盈餘1元 17:052020/04/13 財經 高雄銀行澄清股利配發含現金股利及股票股利 23:572020/04/13 財經 中小銀行成長動能強 上海、安泰銀 首季績效按讚 04:102020/04/14 金融．稅務 事欣科配息2元 殖利率逾7％ 18:042020/04/14 財經 龍巖：董事會決議配發股利3元 20:372020/04/14 財經 事欣科配息2元 殖利率7％ 04:102020/04/15 證券．權證 台苯現金股利 升至每股配發1元 04:102020/04/16 證券．權證 上櫃公司已公布配息之平均殖利率為3.89％ 10:392020/04/16 財經 漢來美食配現金股利7元 配發率97%、殖利率6% 16:332020/04/16 財經 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。