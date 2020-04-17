彰化銀行17日董事會決議股利分派，其中包含盈餘分配的現金股利0.4元、盈餘轉增資配股的股票股利0.4元，合計0.8元。以彰銀17日的收盤價20.3元、現金股利0.4元計算，現金股息殖利率為1.97％。

彰銀今年配發的股利總額0.8元，低於去年的總額0.84元，去年配發現金股利0.64元、股票股利0.2元。

彰銀今年以擴大存、放款基磐、增加利差收益、強化資金運用、提升手續費收入及活化資產等面向拚獲利持續成長，並且落實法令遵循及重視誠信經營，創造員工、客戶、股東三贏的局面。

(工商 )