愛地雅（8933）今（17）日董事會推選副董事長，由總經理張芳銘接任；而宸鴻光電集團（Balda AG中國區財務長）林恒斌接任總經理，均於4/20生效。愛地雅第一季合併營收7.81億元，年減5.10％。

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