愛地雅總經理張芳銘升任副董事長 21:052020/04/17 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛地雅（8933）今（17）日董事會推選副董事長，由總經理張芳銘接任；而宸鴻光電集團（Balda AG中國區財務長）林恒斌接任總經理，均於4/20生效。愛地雅第一季合併營收7.81億元，年減5.10％。 (工商 ) #愛地雅 #總經理 #張芳 #副董事長 #接任 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩大委託書通路挺財政部 彰銀改選 公股陣營力拚六席 04:102020/04/13 財經要聞 國瑞汽車總經理 林永裕：別對國產車妄自菲薄 04:102020/04/14 財經要聞 NBA停賽補強不休息 公牛網羅金塊「慧眼」總經理 22:382020/04/14 體育 遭判賠前總經理股利 鴻海：將上訴 04:102020/04/15 財經要聞 劉宏瑞5月出任澳盛台北分行總經理 17:112020/04/15 財經 「改革派」策畫6／1召開股臨會… 友訊爆經營權之爭 04:092020/04/16 財經要聞 極致細膩完美體現！力璞建設以「仁心」蓋房、待人 09:002020/04/17 風格 體現極致細膩！力璞建設用「仁心」蓋房、待人 09:002020/04/17 財經 林柏川接總管處執行長 兼中天總經理 04:102020/04/17 娛樂新聞 華南永昌證大虧47.59億元 總經理陳錦峰下台 21:052020/04/17 財經 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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