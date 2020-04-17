蘋果平價手機iPhone SE開放預購，中華電信、遠傳、台灣大不約而同公布資費，基本上月付999、1199、1399、2699等資費方案差異不大，其中台灣大與遠傳在1199綁約24個月方案中，128GB與256GB版的iPhone SE綁約價較中華電信便宜100元，其他差別在網內外免費分鐘數以及促銷加碼。

全新iPhone SE採用4.7吋Retina HD螢幕，搭配Touch ID技術及最新A13仿生晶片，並具防潑抗水、防塵功能，1200萬像素廣角單鏡頭並支援人像模式拍攝，可輕鬆達到景深效果，共有黑色、白色與(PRODUCT)RED等3種，64GB、128GB及256GB空機價分別為1萬4500元、1萬6500元、2萬元。

遠傳表示，自16日開放門市與官網預約登記iPhone SE，預約官網流量短短1個半小時就突破萬人，門市詢問熱度同樣不減。根據遠傳預約活動截至當日下午5點半統計，iPhone SE容量以128GB最受果粉青睞，占預約量接近6成。

中華電信為讓消費者能夠輕鬆保護新機，申辦iPhone全系列機型加購AppleCare+行動裝置保險服務，享Hami Point回饋10%。申辦iPhone SE加購AppleCare+只要3100元，即贈310點優惠。Hami Ponit 1點等於1元，點數可用於4大超商及折抵電信帳單等。

台灣大直營門市推同筆消費每滿1000元，可現折當次消費金額100元、滿3000元現折300元，最高滿5000元現折500元。以AirPods Pro原價7990元為例，折價後僅需7490元，並可與其他共用型配件同享優惠。另外，達人手工包膜服務，消費發票滿1000元，現折100元。

遠傳加碼優惠，搭配4.5G超極速方案，月付1399資費，最新iPhone SE 0元帶回家，除享上網吃到飽不降速、網內互打免費的「雙飽」優惠，限時加碼送「網外免費打」（每月最高1300分鐘），打電話不用再分網內外。

此外，遠傳再祭出超甜優惠，到遠傳申辦iPhone SE，即可享「好禮1+1」，搭配指定方案以38折超殺價格帶走最夯的AirPods 2。另外，加購friDay影音戲劇娛樂包，購機再折1100元，搭配遠傳friDay聯名卡結帳再享2%的購機加碼回饋，申請聯名卡繳帳單每月再享3%回饋。

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(中時 )