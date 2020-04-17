民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉預計5月24日投票，今天登記截止。據了解，高屏澎東登記情形為：

●屏東縣：現任主委許展維與前縣議員盧同恊2人登記。孟安支持許展維，盧同恊則是反潘孟安勢力支持。

●澎湖縣只有現任盧長在登記。

●台東縣：李翠峰（現任主委無派系）、劉櫂豪（英派）2人登記。李翠峰為現任主委，其老公林參天為資深台東縣議員，林參天對於劉櫂豪參選不感到意外，他意有所指的說，可能是先前民進黨總統黨內初選支持賴清德，才會導致其他人出來參選，但對於選戰仍非常有把握。劉櫂豪則強調，如果當選只當1任，要增進黨員的光榮感，改革黨部，讓台東人看到更好的民進黨

●高雄巿：因黨員多達3萬6900餘人，是全國之冠，為讓3項黨職選舉順利進行，登記順延一周，於4月20至24日截止，但3項黨職的投票日都是在5月24日。

屬於海派的立委趙天麟以及被歸為菊系子弟兵的高雄巿議員高閔琳均已表態參選民進黨高雄巿黨部主委。親趙人士認為，主委登記在什麼時候，其實對於選舉並不影響，菊系人馬也透露，下周才登記並沒有差別。

(中時電子報)