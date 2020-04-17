美國福斯新聞網17日報導，聯邦調查局（FBI）官員發現有多家研發新冠肺炎治療藥物與疫苗的生化公司以及科研機構遭到外國政府支持的駭客入侵。但FBI並未透露涉案的駭客來自哪些國家，也未公布遭入侵的機構名稱。

FBI計算機安全署副助理主任烏格瑞茲（Tonya Ugoretz）表示：「我們的確發現了一些科研機構遭到偵察與入侵，尤其是一些曾公開表示，正在進行新冠病毒相關研究的機構。」

她指出，不少研究機構會公布正在研發哪些疫苗與療法，此舉惹來部分外國政府覬覦，甚至試圖竊取技術。

烏格瑞茲進一步指出，生化製藥公司不時受到外國政府撐腰的駭客攻擊，但情況在新冠疫情期間尤為顯著。因為疫情延燒，遠距上班與網路會議大幅竄升，讓駭客有機可乘。

美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina）說，科研機構務必提高警覺，因為他們的研究可能是對抗疫情的關鍵武器，這些情資與機密切不可被資安威脅者竊取。

(中時 )