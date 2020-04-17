陸委會準備用兩岸人民關係條例對上海東方衛視雇用的台灣籍記者張經義開罰，引發社會一片嘩然，這種曲解條文進行選擇性辦案的做法一旦成為事實，無異於拿著戒嚴時期抓匪諜的做法來打擊兩岸交流，這如何對得起為台灣前途奮鬥犧牲的民主前輩們？拿70年前就已聲名狼藉的獵巫式麥卡錫主義來嚇唬台灣民眾，除了必然失敗之外，還將落得被恥笑的下場，豈可不戒慎恐懼？

陸委會以兩岸條例33條2項下公告禁止任職的「政務類」機構中「國有資產監督管理委員會所屬機構」來開罰，明顯是擴大解釋，一個資產監督管理委員會當作危害國家安全的單位本就難以理解，連它所屬的媒體都視為同樣威脅國家安全就更加詭異。中共黨政力量深入民間社會，如果按此解釋方式，所有的陸資銀行、陸媒、各種龍頭產業與其協會無一不可以同樣方式列入。而且，就算是公司資本純為民間所有（雖然大陸有規模的企業根本不存在純粹民營這種事），難道陸委會便可認定大陸官方無法對其進行控制與利用？

陸委會若真的開罰成功，未來隨時都可能擴及其他大陸產業與機構的台灣員工，這不禁讓人懷疑，除了某些掛著中共黨政軍招牌、明顯不宜任職的機構之外，其他企業或部門在台職位全部由大陸外派來台，實務上可行嗎？台灣青年被剝奪這些明顯不會直接危及國家安全的工作機會，對台灣人民有利嗎？

如果要禁止台灣人在大陸媒體任職，最合乎法理的方式是如先前已公告禁止在「新華社」與「人民日報」任職的方式，將所有禁止的媒體名稱列入，而不是用一個「國有資產監督管理委員會下的所屬機構」名義來對特定媒體任職者開罰。法條也可以把所有媒體全數列入，如同黨職與軍職一樣，否則拿擴大解釋條文來開罰無法服人，亦非法治國家應有的現象。

獵巫式的抓匪諜手法早已臭名昭彰，台灣人過了數十年民主生活，不可能再因執政者的操弄就走上回頭路。擴大解釋法條來進行政治操弄，或許可以當作嚇唬人民的大刀，但對執政者而言也是一把雙面刃，必然造成人民與政府兩敗俱傷的結局，戒嚴時期斑斑血痕殷鑑不遠，千萬別走錯了方向。

(中時電子報)