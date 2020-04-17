民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉預計5月24日投票，今天登記截止。民進黨黨內派系「海派」在台北市、新北市分別推出前市議員王孝維、新北市市議員何博文參選，其中王孝維將對上前立委薛凌。新北市黨部主委，僅市議員何博文登記，何博文表示，他要爭取更多年輕人入黨參與黨務，重新執政新北市、議員席次全壘打。

民進黨宜蘭縣黨部主委改選，宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇登記參選；他表示，若能當選，未來最重要的目標就是2022年重返執政、議會過半；對手是民進黨宜蘭縣黨部評議委員會召集人吳和信。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊尋求連任，遭逢吉安鄉民代表黃登科出馬挑戰，雙方人馬強力拉票，都抱持必勝的決心。不過陳景豐投身黨務20多年，曾歷任立委盧博基、賴坤成及蕭美琴服務處主任，一般分析黨內資源比對手黃登科豐富。但蕭美琴連任失利，身任輔選要務的陳景豐岡吃下敗仗，將成對手攻擊箭靶。花蓮黨員約1800人。

(中時電子報)