陳子豪遭牽制球砸中。

中華職棒中信兄弟對戰統一獅，4局下半兄弟滿壘之際，失隊先發投手江辰晏牽制一壘，卻砸到攻佔一壘的陳子豪，兄弟靠投手失誤跑回2分先馳得點，不過陳子豪遭砸中後頸部，隨後被擔架抬下場。

4局下半中信兄弟發動攻勢，吳東融二壘安打、詹子賢保送，下一棒林智勝敲雙殺打，隨後蘇緯達安打、陳子豪也選到保送，攻佔滿壘、2人出局，此時江辰晏選擇牽制一壘，卻發生失誤砸到陳子豪，壘上2名跑者趁機跑回本壘先馳得點，但陳子豪卻倒地不起，最後遭擔架抬退場治療。

陳子豪倒地不起，最後遭擔架抬退場治療。（截自影片）

(中時 )