影》遭牽制球擊中後頸 陳子豪被擔架抬下場 20:532020/04/17 中時 鄧心瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳子豪遭牽制球砸到後頸部。（資料照／杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳子豪遭牽制球砸中。 中華職棒中信兄弟對戰統一獅，4局下半兄弟滿壘之際，失隊先發投手江辰晏牽制一壘，卻砸到攻佔一壘的陳子豪，兄弟靠投手失誤跑回2分先馳得點，不過陳子豪遭砸中後頸部，隨後被擔架抬下場。 4局下半中信兄弟發動攻勢，吳東融二壘安打、詹子賢保送，下一棒林智勝敲雙殺打，隨後蘇緯達安打、陳子豪也選到保送，攻佔滿壘、2人出局，此時江辰晏選擇牽制一壘，卻發生失誤砸到陳子豪，壘上2名跑者趁機跑回本壘先馳得點，但陳子豪卻倒地不起，最後遭擔架抬退場治療。 陳子豪倒地不起，最後遭擔架抬退場治療。（截自影片） 中職》朱育賢今挑戰空前紀錄 「師徒對決」吸眼球 小英邀世界看中職 特地回應猿粉美主播 (中時 ) #陳子豪 #擔架 #一壘 #下場 #中信兄弟 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園檢疫男「4度趴趴走」開罰百萬不肯繳 下場出爐 09:342020/04/13 社會 峮峮「巨球啦啦隊女神」日本爆紅！男偶像告白「真的很喜歡」 15:312020/04/13 星光 中職》高國輝猛打賞 悍將賞兄弟2連敗 19:282020/04/14 體育 中職棒開幕表演 超兇啦啦隊員爆紅 20:302020/04/14 正妹 日本第一黑幫女老大 美艷凶狠、下場悽慘 21:512020/04/14 國際 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 10:052020/04/15 生活 川普拒絕金援WHO 她分析3大走向：譚德塞下場慘 14:222020/04/15 娛樂 棒球魂燃燒 犀牛盾與中信兄弟聯名手機殼買起來 18:042020/04/15 科技 狠心夫「剁剁」逼人 讓妻每天走2小時去竹科上班…下場出爐 08:122020/04/17 社會 何妤玟離婚公開談婚姻 命理師籲再說下場慘 10:322020/04/17 娛樂 體育熱門新聞 影》遭牽制球擊中後頸 陳子豪被擔架抬下場 - 體育 中職》全世界看朱育賢炸裂 外國球迷問洋基要簽嗎 - 體育 中職》戴培峰、林益全炸裂 悍將單局7分逆轉猿 - 棒球 UVL》中原挫台體 闖進4強遇彰師大 - 排球 小英邀世界看中職 特地回應猿粉美主播 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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