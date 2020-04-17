根據國健署資料，台灣高達86.4％學童奶類攝取量不足，新北市衛生局與味全及佳乳業者合作，去年10月起在板橋海山國小及淡水屯山國小啟動校園營養試辦計畫，免費提供一、二年級近千位學童每人每週1瓶乳品，將持續1學年，盼養成學童規律攝取乳品，提高營養的攝取量，也可做為日後施政措施的參考。

衛生局長陳潤秋表示，根據國健署2012年營養調查，台灣國小學童高達65.7％沒有喝奶類習慣；2013年至2016年國民營養調查，7至12歲國小學童，每天平均奶類攝取量僅96cc，高達86.4％的學童攝取量低於240cc（建議攝取量每人每天360cc）。

陳潤秋說明，國健署推動「我的餐盤」口訣之一為「每天早晚一杯奶」，衛生局與味全及佳乳業者攜手在板橋海山國小及淡水屯山國小試辦，去年10月起由業者輪流配送乳品至2家國小，固定提供一、二年級學童每人每週1瓶乳品。

陳潤秋指出，此試辦計畫共投入約3萬5000多瓶達7000公升乳品，鼓勵學童養成飲用乳品習慣，也建議家長鼓勵孩童每天早晚飲用牛奶。感謝味全及佳乳業者的義舉，藉由完成試辦計畫後取得的資料再加以比對，可做為日後施政措施的參考。

(中時 )