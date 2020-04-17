台灣口罩外交，捐贈千萬口罩給歐美等國，多國後紛紛表示感謝，但德國政府收下後，非但沒有謝謝，甚至連「台灣」兩字都不願意說出口，引起國人憤怒。本報對此舉辦投票「請問，德國收口罩卻不提台灣，國人生氣有理？」截稿為止，竟有高達86.77%的網友回答「沒理，國人應該要理解國際現實」。

《中時電子報》17日針對此進行網路投票，「請問，你是否支持政府公開分配流向？」截稿為止，已有近700名網友投票，高達86.77%(597票)的網友回答「沒理，國人應該要理解國際現實」；10.32% (71票)回答「有理，德官員未公開感謝台灣令人無法接受」；另2.91% (20票)的網友則表示不知道/無意見。

德國政府收下口罩後，沒說謝謝，甚至連「台灣」兩字都不願意說出口，德國在台協會臉書也遭出征。不過也有網友認為，出征臉書的行為不理性，並表示當年日本311事件時，台灣也是默默付出，不求回報。

(中時電子報)