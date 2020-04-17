肺炎衝擊產業，放無薪假人數逼近1.5萬人。經濟部長沈榮津今天找資通訊、民生化工、金屬機電等製造業喝咖啡談紓困。業者紛紛反映補助門檻「艱困企業」定義太嚴格，希望降低。沈最後鬆口，考慮對衝擊較大的傳產中某些特殊產業，把虧損5成標準下修為3成，或是連2個月虧損減為1個月。

沈榮津與塑橡膠、樹脂、染料，鋼鐵、機械，以及電腦、電機等三大產業與公會，今連開三場紓困座談會。業者聽取政府「製造業及技術服務業紓困措施」簡報，並反映受疫情影響狀況。

經濟部對製造業的紓困措施主要在「薪資補貼」與「水電費補助」，凡是符合「艱困企業」條件，也就是今年連2個月營業額較去年同期(或前6個月)，衰退5成以上者，提供連3個月員工薪資補貼4成，並按公司員工數給予一次性補貼。水電費部分則減免30％，為期半年。

但是這個條件讓營運受影響的製造業者反彈太嚴格，紛紛在會上呼籲降低。駐龍精密機械發言人藍兩家就說，疫情讓公司訂單少了3到4成，大家都不好過。但虧損50％門檻實在太高，業者間都希望門檻可以降低到20％或30％。

對此沈榮津最後鬆口放寬，但說每個產業影響參差不齊，像資通訊產業第二季看起來還好，傳統產業則看起來比較嚴重，可是它的範疇也很大。這兩天會研究對不同產業特性給予不同彈性，影響較大者做專案認定。

放寬方式他說可以有好幾種作法，例如放寬比較年份，例如不只跟去年比，也可跟前年比，或是連2個月虧損5成改為1個月，方向就是寬一點、方便一點。至於哪些屬特殊「慘」業？沈舉例，像是機械、金屬製品、鋼鐵等這些傳統產業都是。

經濟部官員表示，有些產業毛利本就低，業績影響3到4成就撐不住了，這種就可能放寬艱困象定義，從50％下修到30％。這兩天會儘快把標準訂出來，下周趕快走預審流程。

(中時 )