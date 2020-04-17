台積電（2330）法說報喜，台積電ADR（TSM）應聲大漲5.52％，並帶動費城半導體指數勁揚，16日上漲2.61％、收在1,690點，國內連動ETF「國泰費城半導體ETF」吸引買盤進駐，17日成交量翻倍增加、達4,630張，價位上漲5.2％，收在16.58元，價量表現均突出。

在這波全球股災中，費半指數3月18日率先落底反彈，至4月16日已強彈31.4％，勝過納斯達克的22.1％，顯示半導體產業在股市逐步擺脫熊市時，為領跑的先鋒部隊。疫情掀「宅居浪潮」，遠距上班、視訊會議、網路教學、醫療等新應用，使包括視訊會議的通話晶片，解壓縮視訊用的視訊晶片等半導體晶片需求不減反增。

國泰費城半導體ETF經理人游日傑指出，台股權值龍頭在5G及AI高速運算應用持續成長，先進製程需求仍然強勁，其他半導體廠在雲計算、數據中心、伺服器、記憶體等業績受疫情衝擊的程度也相對有限，使美國費城半導體指數在美股四大指數中相對最具「免疫力」。新應用的需求只是遞延、並非全部消失，半導體為未來多項新科技的關鍵核心，在後疫情時代，是投資組合中不可或缺的項目。

(工商 )