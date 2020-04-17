新冠肺炎疫情本周3度呈令人振奮的零新增確診數，飯店業者也紛紛祭出「+0」相關優惠或活動，與民眾一同歡慶好消息。「宜蘭傳藝老爺行旅」推出限時優惠，只要民眾身份證字號有「0」，來電訂房就可享有「好日來迌」1泊1食住房專案加零元多1間，等同享受客房買1送1的超值好康，房客也能選擇換成同間房免費續住1晚的優惠。

同樣也讓民眾享「+0」優惠的還有台南大員皇冠假日酒店，即日起至4月21日推出指定房型優惠住房專案「住二免一禮遇」，活動期間內，預訂6月28日前且在周五至周日間連續入住豪華雙床客房2晚，房客就可享「第2晚+0元」，讓旅人划算展開3天2夜的假期。

福容大飯店則是發動「尋找嘉玲行動」，即日起只要當日下午2點，中央疫情指揮中心宣布零確診，福容大飯店取零確診「+0」的諧音，在飯店官方粉絲團發布抽獎貼文，民眾若在貼文下留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，就有機會免費抽到福容大飯店的聯合住宿券。

(中時 )