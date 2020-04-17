受到費半大漲2.6%激勵，台股周五(17日)開高走高，盤中一度站上10600點關卡，權值王台積電更在昨日法說會後受到外資青睞，大買5.7 萬張，買超張數更是創下近5年來新高，市值大增5186億元，逼近8兆元大關。

台股終場上漲221.56點，報收10597.04點，成交量達2309.58億元。三大法人總計買超235.88億元，自營商買超7.02億元，投信買超24.92億元，外資及陸資(不含外資自營商)買超203.94億元。

台積電16日公布2020年第一季財報，合併營收約新台幣3,106億，元年增45.2%、季減0.8%，稅後純益約新台幣1,169億9,000萬元，每股盈餘為新台幣4.51元，寫下首季獲利歷史新高紀錄。受到激勵，台積電17日股價以303.5元開出，盤中高點更是來到308.5元，終場大漲20元，收在306.5元，也是1個月以來首次站回300元大關，成交總量116180張，外資更是大買5.7 萬張，單日市值飆5186億元，市值來到79475.45億元。

從外資買超來看，前10名分別為：台積電(2330)、元大滬深300正2(00637L)、鴻海(2317)、元大台灣50(0050)、聯電(2303)、群創(3481)、國泰金(2882)、元大全球未來通訊(00861)、智邦(2345)、富邦金(2881)。

外資今日賣超前10名則是分別為：富邦VIX(00677U)、彩晶(6116)、友達(2409)、欣興(3037)、華邦電(2344)、金像電(2368)、華航(2610)、長榮航(2618)、燿華(2367)、第一金(2892)。

(中時電子報)