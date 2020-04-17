一名方姓台籍民眾因為新冠肺炎疫情以及當地叛軍攻擊，受困東非莫三比克，因而拍攝影片上傳YouTube求援；外交部得知方男透過自拍影片尋求協助後，立即聯繫方男在臺家屬及在網路留言的友人，表達政府的關懷，並取得方先生當地聯繫資訊，並於今（17）日上午與方男通話，確認平安。

方姓男子旅居非洲工作，受困在莫三比克德爾加杜角省，外交部指出，方男受困後雖未主動洽繫兼轄莫三比克的我國駐史瓦帝尼大使館或外交部，但外交部得知方男透過自拍影片公布在網站尋求政府協助後，立即主動聯繫方先生，確認平安，方先生本人及家屬友人也感謝外交部及時給予關心與協助。

外交部說，已責成我駐史國大使館持續與方先生保持密切聯繫，並將透過旅居莫三比克的臺商就近照顧並即時提供協助。莫三比克自4月起實施為期一個月的邊境管制及旅行限令，且多數非洲國家均暫時中止對外空中交通，駐史國大使館將與方先生進一步溝通，瞭解其個人意願，並透過管道協助方先生暫時移往較為安全的莫國中部省份居住，再視疫情發展及國際交通恢復情況，協助方先生返回臺灣。

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(中時電子報)