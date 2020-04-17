陸元琪女兒遭學校男老師扯傷，嚇得放下工作狂奔學校處理，並帶女兒到醫院驗傷。(圖/ 摘自臉書@陸元琪)

陸元琪開直播講整件事情來龍去脈，並求助人本基金會一切要尋求法律途徑。(圖/ 摘自臉書@陸元琪)

陸元琪的前夫是知名音樂人袁惟仁，離婚後獨自扶養一對兒女，今(17)日下午得知女兒的手臂被男老師扯傷，氣得她直奔學校處理，並馬上帶女兒到醫院驗傷；晚上8點多在臉書開直播分享整件事件，更爆出男老師先前就曾偷拍女兒，根本是性騷擾，還故意找星二代麻煩，讓她無法接受決定要提告。

17日下午陸元琪在臉書突然分享一張照片，寫到「我女兒的手臂被男老師拉扯成這樣子」，畫面中看到陸元琪的女兒手臂被拉傷呈現紅紅的狀況，表示自己要先去學校處理；有許多網友看到都嚇到問發生什麽事，陸元琪解釋是女兒裙子穿太短，上次有被一名男老師偷拍去告狀，這次直接動粗把女兒扯傷，並表示明明有其他學生也穿短裙，卻只針對自己的寶貝女兒。

當(17)日晚上8點17分陸元琪在臉書開直播，講出整件事情的來龍去脈，原來該名男老師早就針對她的女兒，先前都會從遠處偷拍穿短裙的女學生去跟主任告狀，女兒就是受害者之一，她認為這根本就是性騷擾；陸元琪聊到下午趕去學校處理時，校方雖然有道歉，但只針對扯傷女兒的情形，罵人或是偷拍等狀況全裝死，讓她猶豫是否該對校方提告。

許多網友建議陸元琪一定要提告，尤其男老師的行為太超過，陸元琪也表示這些老師應該去上教育課程，該學會尊重學生；她最後也表示，已經求助人本基金會，一切會照法律走，保護女兒替她爭取權益。

(中時電子報)