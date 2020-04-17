全球疫情尚未趨緩，國內百業，錠嵂保經逆勢徵才，推出四大徵才專案，有保證月領5萬元的「Double鑫專案」，專案還包括3個月內可成為專業保險從業人員的「CEO培訓計畫」、社會人士轉業專用的「翔英專案」以及保險同業適用的「菁英專案」，讓社會各大族群，在不景氣的時候，仍能衝出一片新未來。

錠嵂今年所推出的四大徵才專案，含括了新鮮人、社會人士、二度就業及同業，並針對各族群特性，提供不同的訓練計畫及獎勵制度，除了不斷獲獎的金字招牌「CEO培訓計畫」3個月密集訓練加實作，學員平均月收入5萬元起跳，如同一般公司的經理階層薪資，甚至有學員3個月結業時，收入已破佰萬，遠超過同儕。

而今年因應環境趨勢，錠嵂加碼推出讓業界震撼的「DOUBLE鑫專案」，只要年滿20~45歲(含)、專科(含)以上畢業或同等學歷者、無保險業務人員從業經驗，即可透過錠嵂的業務員申請加入，前6個月月薪5萬元，讓有心往保經挑戰的人無後顧之憂，專心學習早日成為優秀的保險從業人員。

保險業的特殊性，在於成交了保單後，除了首年度的佣金，還會有續年度的佣金收入，是少數具有被動收入現金流的工作，因此保險業流傳一句話「業務能賺錢、組織能致富」。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，根據錠嵂內部統計資料，業務區經理級別的被動收入佔了60％以上，代表著錠嵂就是能夠輔導業務夥伴建立組織的公司。錠嵂的優勢制度輔以鍍金的國家級教育訓練，讓保險不僅是一份工作，而是能夠用「０成本」創出一份事業，而事業的特性，就是能夠延續、傳承。

因此，跟著錠嵂優勢制度，除了達成「年薪佰萬、環遊世界」的基本成就，當開始建立組織時，各項輔導獎勵＋新契約收入＋被動收入＋錠嵂獨有的Ｍ獎金制度，達到千萬收入指日可待，而錠嵂「共生、共養、共榮」的文化制度，將成就累積，組織不中斷，將來子女加入錠嵂時，就能共同經營保險事業，讓成就不中斷，事業永傳承。

錠嵂表示，四大徵才專案，各有適合的族群，且在目前新冠肺炎疫情尚未趨緩狀態，保險業是少數不受大規模影響的行業，並仍具發展空間，若有民眾近期考慮轉業，不妨可以多加瞭解。

(中時 )