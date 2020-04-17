玉山銀行總經理黃男州（右四）、嘉義縣政府教育處長陳添丁（左三）及朴子國小校長林金進（左二）等人皆到場見證。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

由玉山銀行、玉山志工基金會與玉山世界卡友在嘉義縣共同捐助的第15座玉山圖書館，17日在朴子國小正式啟用，玉山銀行總經理黃男州、嘉義縣政府教育處長陳添丁、校長林金進及家長會長林雅鳳皆到場見證，鼓勵學生善用圖書資源，養成閱讀好習慣。

黃男州鼓勵孩子們培養「大量閱讀、主動思考、快樂分享」的習慣，也期待這座圖書館能創造好的閱讀氛圍，並融入在地元素，像是朴子國小豐富的音樂社團，扎實的中文寫作教育，讓每座圖書館密切地與在地連結。

陳添丁致詞時表示，朴子國小是嘉義縣第15所受補助學校，同時也是玉山在全台設立編號第151座圖書館，感謝玉山銀行及玉山志工基金會持續將大量資源挹注到嘉義縣。

林金進說，尚未完工前，孩子已在圖書館門口引頸期盼，如今已正式落成，改造後的圖書館，閱讀環境更優質，未來將結合各項書展等活動，讓玉山圖書館發揮更多無限的價值。

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