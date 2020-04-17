2020園冶獎評選完成高雄市私部門建築評選之後，17日進行台南私部門建築評選，共有台南市的9個建案，獲得12個獎項，其中，大樓景觀園冶獎6案、透天景觀園冶獎3案、以及人文美學、智慧建築、綠建築創新等3個特別獎，各有1案獲得。

由13位產官學專家組成的2020園冶獎台南私部門建築評選團，17日逐一前往入選的建築進行評選工作，2020園冶獎主任委員洪光佐表示，今年園冶獎的主題是「智慧綠建築．友善心環境」，因此，建物評選的標準，聚焦在空間環境規劃、設計創意、綠建築與在地永續發展、友善環境與通用化、建築景觀與植栽綠化、人文與藝術表現等。

洪光佐指出，台南市的民間企業，此次共有7個大樓建築、以及4個透天建案，總共11個建案，進入決選，17日經過評審團召開決選會議之後決定，共有9個建案獲得園冶獎，3個建案獲得特別獎。

得獎的大樓住宅包括春福機構大騰開發公司的「煙波PARK」、誠美地產開發「誠美樸真」、百慶建設「成大林森」、上曜建設開發「湖美帝堡」、尚暘建築開發「尚暘天聚」、以及富立建設和隆大營建合作的「遠奏曲」等6案。

得獎的透天厝則有華耘開發的「台江悠」、達博迎國際開發「台南小城II」、以及孫煜昌的「吾作」等3案。

另外，3個特別獎其中之一的人文美學特別獎，則由誠美地產開發「誠美樸真」獲得，智慧建築特別獎得主是尚暘建築開發「尚暘天聚」，綠建築創新特別獎則由尚暘建築開發「尚暘天聚」拿下。

台南市建築經營協會理事長陳煌億指出，今年參選的台南建築作品，除了延續以往的建築外觀、與景觀植栽多樣化之外，更注重「家」的規劃設計，並注入智慧建築與綠建築元素，融入周圍環境的友善「心」建築，增添更多的城市美學，以往在建築上較為不足的人文藝術，已逐漸地被重視，相信在園冶獎不斷的推動下，年年都會有更棒的演出。

(工商 )