瑞德西韋臨床實驗成效顯著！ 美股開盤大漲超過600點 21:342020/04/17 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股開盤大漲超過600點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，但傳出瑞德西韋臨床實驗有不錯成效，加上美國總統川普宣布將3階段重啟經濟，美期指亞洲時段早盤一度大漲超過900點。美股周五(17日)開盤大漲595.85點、暫收24,133.53點，隨後漲勢超過600點。 (中時電子報) #大漲 #瑞德西韋 #臨床實驗 #開盤 #顯著 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞德西韋最新療效曝光 呼吸器重症逾半能拔管 9台人有用藥 21:292020/04/13 生活 瑞德西韋再增1人使用 累計10人臨床試驗 14:412020/04/14 生活 陸3款疫苗進入臨床試驗階段 01:242020/04/15 兩岸要聞 瑞德西韋原料藥 中化生備戰到位 04:102020/04/16 證券．權證 《生醫股》抗疫有成 中化生攻頂 11:592020/04/16 財經 疫情受控 瑞德西韋在陸臨床試驗喊停 14:042020/04/16 兩岸 疫情趨緩 瑞德西韋大陸臨床試驗1終止1暫停 16:282020/04/16 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 17:162020/04/16 財經 好消息！瑞德西韋治療神效 道瓊期狂噴了 09:332020/04/17 財經 瑞德西韋實驗傳佳音！美3階段重啟經濟 道瓊期指漲近750點 17:332020/04/17 財經 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。