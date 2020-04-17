新冠肺炎疫情持續延燒，但傳出瑞德西韋臨床實驗有不錯成效，加上美國總統川普宣布將3階段重啟經濟，美期指亞洲時段早盤一度大漲超過900點。美股周五(17日)開盤大漲595.85點、暫收24,133.53點，隨後漲勢超過600點。

(中時電子報)