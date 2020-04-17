經濟部次長林全能今日表示，第一季沒有發生電子業斷鏈、產線停擺問題，隨著中國大陸各地陸續解除封城，目前台商在中國大陸的復工狀況已超過八成，生產線正回復中，至於台灣廠商，由於疫情控制得相當好，生產、供應都良好。由於歐美疫情仍在發展中，第二季會密切注意歐美疫情是否影響製造業的海外訂單。

林全能今日出席行政院紓困振興方案記者會，說明政府對製造業的紓困振興措施，面對媒體詢問新冠肺炎疫情對製造業的衝擊時，首度明確指出，第一季製造業未出現供應鏈斷鏈、產線停擺問題。

工業總會在2月中旬針對旗下157個產業公會及會員代表廠商進行全面調查結果，發現製造業面臨供應鏈斷鏈、產線停擺、訂單減少，及資金周轉困難四大問題，廠商評估，3月初電子業就可能出現斷鏈。林全能說，疫情剛開始時，隨著中國大陸各地陸續封城，確實有供應鏈斷鏈、斷料等疑慮，不過，由於廠商有庫存備料可以因應，沒有發生斷料、斷鏈問題，運作維持順暢。

同時，林全能說，台灣方面防疫成功，廠商生產、供應良好，受到的影響「非常少」，製造業第一季已度過難關。不過，歐美疫情持續發展中，第二季仍待觀察。

龔明鑫轉述，行政院長蘇貞昌指示經濟部，對於「艱困企業」認定方式為營收衰退五成的門檻可以有一些彈性。

林全能說，針對營業額減少一半以上的製造業及服務業，將補貼員工薪資四成，每人每月補貼上限為2萬元，共三個月，最快下周開辦。

此外，提供工業區內承租土地、建物及國有房舍者租金緩繳1年或減收2成，二選一，而加工出口區內事業單位的土地租金也緩繳1年或減收2成，一樣二選一。

(工商 )