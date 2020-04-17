新冠肺炎肆虐全球，台灣今天再度「零確診」，防疫成果有目共睹，遠見雜誌3月展開「六都防疫滿意度調查」，了解民眾對六都首長防疫表現，結果顯示，新北市長侯友宜以88.3％高滿意度位居第一，台南市長黃偉哲防疫表現也獲得超過8成市民肯定，以82.1％滿意度高居第二名，表現亮眼。

防疫戰從地方到中央都不容馬虎，台南市在六都之中，確診病例數最少，在這場防疫戰中戮力投入的黃偉哲，卯足全力超前部署。

黃偉哲多次在個人臉書粉絲專頁及社群平台推廣台南特產，當全民都在搶泡麵、罐頭囤積，他立刻喊出「有台南好麵 何必搶泡麵」，成功帶動一波台南農會的特色麵，幫助受疫情衝擊的產業。近期也上電視購物宣傳台南在地鳳梨，16日北上賣鳳梨，半小時賣出3700箱，衝到第一線行銷，寫下不俗業績。

此外，他也集結多家地方企業組成「國家酒精隊」，增產酒精數量；清明連假期間，鑑於各景點湧入人潮，他親自出動無人機到觀光人潮眾多的夜市、景點廣播，宣傳戴口罩、勤洗手、保持社交距離等觀念。

(中時 )