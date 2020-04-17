美國國防部長艾斯培(Mark Esper)一如其他川普政府官員一樣，指責中國大陸在疫情初期隱瞞訊息，導致美方疫情嚴重惡化。大陸外交部發言人也經常要回答外媒類似的提問或要求置評，17日的記者會上發言人趙立堅提出「3個為什麼」，引述3個時間點美國官方為什麼會有應對疫情的動作，簡單有力地回擊了美方的質疑。

在大陸外交部記者會上有媒體提問：16日，美國防長埃斯珀接受採訪稱，很難相信來自中國共產黨的資訊，他們一直在誤導我們，疫情暴發初期資訊就不透明。中方對此有何評論？

趙立堅答稱，疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任態度，採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，全力遏制疫情擴散蔓延，積極開展國際抗疫合作。我們已經多次介紹過有關情況。

趙立堅話鋒一轉提出3個問題反問美方：如果說美方在疫情初期受到誤導或者沒有得到充足的資訊，「為什麼美國疾控中心1月15日就發佈了關於新冠肺炎的警告？為什麼美方1月25日就宣佈關閉駐武漢總領館並撤出人員？為什麼2月2日就對所有中國公民及過去14天到過中國的外國人關閉邊境？」

趙立堅表示，抹黑汙名化掩蓋不了事實，栽贓甩鍋趕不走病毒，團結合作才是唯一正道。我們奉勸美方停止政治操弄，做好自己的事，把精力更多放在如何儘快戰勝疫情和提振經濟上。

(中時電子報)