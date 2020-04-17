俄羅斯新冠病毒疫情防控指揮部17日發布消息稱，在過去24小時俄新冠肺炎感染病例新增4070例，累計感染人數達到32008人。在疫情仍未得到控制情況下，俄羅斯總統普丁宣布推遲原定5月9日舉行的紀念衛國戰爭（二次大戰）勝利75周年閱兵式。

據中新社17日報導，這是俄單日新增病例首次超過4000例，至17日俄單日新增病例已連續6天打破此前紀錄。消息稱，全俄累計有273人死亡，超2500人康復。目前俄首都莫斯科感染人數達到1萬8105人。

另據香港中通社報導，俄羅斯醫學博士、教授兼傳染病醫生馬雷舍夫表示，俄羅斯新冠肺炎疫情高峰將在1.5到2個月後的6月和7月出現，之後病患數量將減少。

馬雷舍夫在17日俄羅斯國際通訊社舉辦的視訊會議上表示：「大部分專家認為，高峰將於6月至7月出現。目前是在上升階段，因此每日的病患人數在增加。遺憾的是，死亡人數也將增加。」

俄消費者權益保護和公益監督局局長波波娃當天透露，俄新冠病毒感染人數保持了平穩、緩慢的增長，每天增長速度在14％至17％之間。目前無症狀感染者占感染者的45％至50％。她強調，發布的數字是客觀、準確的。

據俄政府組建運營的新冠病毒信息網發布的消息稱，俄羅斯已進行了171萬次新冠病毒測試，目前有超過12.9萬人處於醫學觀察中。另據塔斯社統計，俄羅斯新冠病毒感染人數在全球排名已升至第11位。

受疫情影響，俄羅斯最大的航空運營商俄羅斯國際航空公司17日宣布暫停銷售國際航班機票。該公司網站顯示，目前已無法購買8月1日之前的國際航班機票。

俄總統新聞秘書佩斯科夫當天說，目前俄羅斯一些地區應對疫情情況不令人滿意，聯邦層面的相關委員會將和這些地區緊密溝通。據俄城市經濟學研究所17日公布的數據，俄有

58％的地區已因疫情採取了非常嚴格的限制經濟活動措施。

俄財政部17日宣布，已修訂地方政府向聯邦政府還款的相關條例，以支持地方經濟穩定。同日，俄國家杜馬（議會下院）通過法案，對企業和個人的部分稅種實施優惠。此外，

國家杜馬還通過了向貧困失業家庭提供補助、簡化公共採購程序等法案。

(中時 )