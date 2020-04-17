經濟學人智庫（EIU）指出各國為抵抗新冠肺炎疫情對經濟的打擊，紛紛推出大規模振興措施導致公共債務大增，反而可能令經濟危機更惡化，部份國家甚至有債務違約風險而二次衰退。

EIU在3月底發表的報告指出，多國債務危機可能正在降臨。因為各國大幅增加財政支出來對抗疫情，使經濟基本結構能維持運作和保住勞工飯碗，但這樣只會讓未來幾年財政赤字急速增加。

世界銀行早在1月初尚未有任何國家因疫情而封閉時，即警告全球有新的債務危機風險，因為2010年展開到現在的舉債浪潮，是1970年代以來最大規模、增長最快速、和舉債國家數量最多。

國際金融協會（IIF）去年底指出，上半年全球債務大增7.5兆美元至逾250兆美元創新高，但債務增加情況卻沒有減緩，結果全年增加10兆美元至255兆美元。去年尚未有疫情爆發。

國際貨幣基金（IMF）預計今年全球經濟將「極可能」爆發自1929年大蕭條以來最惡劣的金融危機，預測今年全球經濟從原先預估成長3.3％逆轉為萎縮3％。

EIU警告許多國家愈來愈難擺脫債務黑洞，不可能出現疫情危機後的復甦，無法透過加稅來解決財困。像義大利和西班等疫情極嚴重的已開發南歐國家，可能最先出狀況並波及其他國家。許多已開發國家可能中期內就處在債務危機的邊緣。

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