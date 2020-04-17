新冠肺炎疫情衝擊全球影業，有媒體指出，大陸萬達集團旗下、美國最大院線AMC正與律所接觸，探討可能的破產事宜。

香港經濟日報報導，萬達於2012年以26億美元收購AMC全部股權，當時萬達董事長王健林曾揚言要在2020年，達到全球20％的電影市佔率。但隨後因大陸對其的監管限制及萬達縮減海外投資，萬達對AMC的持股降至38％，但仍為萬達子公司。

由於新冠肺炎疫情在美國持續擴散，AMC早前宣布全球1,000間影院將暫時關閉，包括首席執行官在內的600名員工暫時停職。

報導表示，暫未知AMC是否有聘請其他顧問以進行重組，但破產非常有可能因AMC已開始無力承擔租金。有指AMC債務高達49億美元，面臨債務違約風險。評級機構標普則在4月7日將AMC的信用評級從B降至CCC-級，即發債人可能會違約。

不過萬達在17日發公告澄清，AMC沒有申請破產，消息純屬謠言。

而專注大陸國內市場的萬達電影，第一季也巨虧人民幣（下同）5.5億元～6.5億元之間。2019年，王健林的財富已經縮水超680億元，跌出中國富豪榜前十名單，如今疫情之下，市場預測王健林的財富會繼續大幅縮水。

(工商 )