近日 衛福部和教育部研議直接配送口罩到中小學，由學校販售給學生；不過17日全國中小學校長協會呼籲政府，讓校園回歸教育專業，學校不是超商或藥局，要配口罩也應由政府統一免費發放口罩給學校師生，每位教職員工生每周5片。17日晚間教育部緊急發出通知表示，不會實施外界提議由學校配售口罩的方案。

教育部表示，本週開始，4-8歲的兒童口罩已開始提供網購，教育部也積極爭取其他尺寸兒童口罩也能持續加入網購服務，也滿足家長對孩子不同口罩尺寸的使用需求。

而在學校學生如果臨時有使用口罩的需求，教育部已指示學校從現有的儲備口罩中，及時提供與協助學生，教育部也會滾動補充各校口罩安全存量，因此，外界提議由學校配售口罩的方案，並不會實施。

另由於教育部發布訊息取消國中小開賣口罩政策，因此教育團體全教產新北工會暨北學產取消原定18日拒絕國中小開賣口罩記者會。

(旺報 )