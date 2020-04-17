藝人劉樂妍在臉書貼文表示，2年前九合一大選時，要房客投票給當時參選台北市議員的羅智強，就減收當月房租1千元，今被台北地檢署依違法選罷法起訴。國民黨革實院長羅智強晚間在臉書表示，多年前曾和劉樂妍有一面之緣，很訝異她用此方式「支持我」，自己尊重司法。

羅智強坦言，一般的政治人物，遇到這樣的事情，大概都會有不知如何回應的感覺，最好也就是不回應。

不過，羅智強想說三件事，首先，自己多年前在一場餐會見過劉小姐一面，和她並無太多互動，很訝異她會用這樣的方式「支持我」，但不論如何，對於支持，他都心懷感謝。

羅智強接著說，違反選罷法的部分，台灣是法治社會，違反法律，就有違反法律相應的責任，這部分，應尊重司法。

羅智強也呼籲，很多時大家都是以直觀來行動，做出一些決定時，可能沒有意識到違法，這一點真的要很注意，這不只是尊重法律，也是保護自己。

(中時 )