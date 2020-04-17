新冠肺炎肆虐全球，台灣雖然出現單周3次零確診紀錄，但日前清明連假人潮擠爆南台灣情況歷歷在目，也讓人格外注意接下來的五一連假到底能不能放心出門玩，對此中央疫情指揮官陳時中表示「多忍忍」。

陳時中指出，目前觀察下來，台灣社區傳染機率相對低，且連4天內3度零確診，疫情確實有趨緩之勢，但只要一放鬆，恐怕就會出現防疫破口，造成危機，因此還是維持人車流管制措施，呼籲大眾若想出遊，還是多忍忍。

(中時電子報)