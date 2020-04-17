在台北體育館閉門舉行的108學年度大專排球聯賽(UVL)公開一級決賽，17日進行男生組6強賽事，賽前被看好能輕騎過關的上屆季軍中原大學，遭到台灣體大頑強抵抗，台體整場球不但製造了對手不少麻煩，第2局更是成功從這支企聯等級的球隊中搶下勝利。最終仍以23比25、28比26、22比25、21比25不敵中原。

提到台體今天的優異表現，不得不點名楊博翔、高修信以及江梓維三人在場上的貢獻，尤其是只有180公分高的楊博翔，極具爆發力的四號位長攻，轟得中原防線疲於奔命。也因為有這三人的火力支援，台體才有辦法在前兩局不斷與對手僵持，甚至搶下第2局勝利。

丟掉第2局後，中原也上緊發條，雖然台體攻勢依舊刁鑽難纏，但中原畢竟是經過企業聯賽洗禮的球隊，洪熙鈞、鄧岳昕以及剛傷癒歸隊的黃文彥，把握防守反擊的二波進攻，接連在兩翼重捶取分，加上前排有攔網榜榜眼陳政錡坐鎮，中原不再給台體任何反撲機會。

賽後中原教練陳克舟對於球隊陷入苦戰也提出了看法:「對方沒有勝負壓力放得很開，加上接發球到位率很高，戰術執行成功率也有效提升。反觀我們有進4強的壓力，校長今也坐在場邊觀戰，所以球員們急了，節奏一直抓不到，沒能打出我們應有的水準。」

對於明天與彰師大一役，陳克舟強調已經針對對方的防守和攔網做好設定，接下來就端看球員的臨場發揮了。另外一場男生組4強，則由國北教大遭遇上屆冠軍台灣師大。

(中時 )