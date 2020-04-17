根據最新民調指出，若中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中參選2022台北市長，將輾壓性擊敗國民黨立委蔣萬安。易經命理老師高煜霖卻從命盤來分析，陳時中沒有機會選台北市長，若沒其他黑馬出現，否則應該就是「蔣萬安」。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」中表示，抗疫英雄陳時中恐怕沒有機會選台北市長，而是可能會「被推去當」院長，或副總統位階。民進黨台北市長的黑馬，可能是林右昌、林志堅；除非有異軍突起的人才，否則下一位台北市長，應無懸念就是「蔣萬安」。

高煜霖分析，陳時中癸巳年生，生肖蛇，天運顯示出是操勞型的格；在選舉時的「年運（壬寅年）」，雖是「生旺」年，但是犯了「刑剋」、「六害」，走「協助貴人」的運。

蔣萬安戊午年生，生肖馬，天運顯示出積極開創性格；年運是最強運勢之一「生旺三合」年，選舉年時，走「貴人提攜」的運，是相對好的格局。

(中時電子報)