川普推文：世衛為何忽略台灣人傳人警示電郵？ 22:012020/04/17 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天再推文提問：世衛忽略台灣警示新冠肺炎有人傳人的電子郵件，令世界對新冠肺炎做出錯誤措施。這是繼白宮之後，川普再度以台灣警示質疑世衛處理不當。 川普推文質疑世衛為何忽略台灣警示？ (中時電子報) #川普 #世衛 #台灣 #警示 #推文 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫線曙光 紐約收治病患創新低 00:512020/04/14 國際大事 陳時中的本土偶像劇 04:102020/04/14 時論廣場 不只是錢！川普斷WHO金援 背後真正目的曝光 07:002020/04/15 國際 譚德塞改口 美對WHO最有貢獻 01:242020/04/15 國際大事 抗疫大將 佛奇職位不保 01:242020/04/15 國際大事 來真的！川普不只斷WHO金 還要全面究責 06:412020/04/15 國際 川普拒絕金援WHO 她分析3大走向：譚德塞下場慘 14:222020/04/15 娛樂 美川普耍賴成性 動輒威脅毀約退群 15:372020/04/15 政治 川普暫停金援WHO 《刺胳針》主編批：背叛全人類 22:172020/04/15 國際 社論／川普起乩，台灣不必起舞 04:102020/04/17 時論廣場 政治熱門新聞 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 政黨最新民調出爐！網看完驚嘆10字... - 政治 罷免投票日敲定 韓國瑜這樣回應 - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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