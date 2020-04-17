美國總統川普今天再推文提問：世衛忽略台灣警示新冠肺炎有人傳人的電子郵件，令世界對新冠肺炎做出錯誤措施。這是繼白宮之後，川普再度以台灣警示質疑世衛處理不當。

川普推文質疑世衛為何忽略台灣警示？

(中時電子報)