伊朗Instagram（IG）網紅塔巴爾（Sahar Tabar）是美國女星安潔莉娜．裘莉（Angelina Jolie）的鐵粉，曾將自己整型（化妝）成「殭尸版」裘莉，成功躍上國際媒體一炮而紅。去年10月被伊朗當局以褻瀆神明、煽動暴力、鼓勵年輕人墮落等罪名逮捕入獄。最近消息指出，她在獄中感染新冠病毒，並已開始使用呼吸器。

'Zombie' Angelina Jolie catches coronavirus in Iranian jail https://t.co/P4Wu8Ttk3c pic.twitter.com/umVEEG7uc4 — New York Post (@nypost) April 17, 2020

22歲的塔巴爾2017年開始在IG推出多張殭尸版的裘莉照，據傳是整容50次的結果，照片引發全球媒體關注以及酸民的撻伐，後來她在IG上澄清，稱雖然有整型，但並非外傳的50次。此外，她還暗示殭尸樣的照片是歸功於化妝與電腦修圖。

伊朗疫情嚴重，為塔巴爾奔走的人權律師師德拉富山（Payam Derafshan）懇請當局釋放她，但法官一再駁回她的保釋要求，律師表示現已無從得知她的下落。

但德黑蘭夏赫爾雷伊監獄（Shahr-e Rey）否認塔巴爾確診。

德拉富山說，德黑蘭的典獄長實在沒有必要否認塔巴爾確診，應該坦言她確診，並已送醫治療。

她說，許多被關在夏赫爾雷伊監獄的女子聯繫她與她的同事，提及監獄裡的情況很糟，大家都憂心不已。他們呼籲，畢竟現在法官缺的很（要嘛生病，要嘛請假）無法審理保釋官司，所以暫時釋放非暴力罪犯是唯一解決之道。

(中時 )