中信兄弟於主場迎戰統一獅，派出洋投羅傑斯繳出7局好投，僅被敲6支安打、失1分，送出多達11次三振，而兄弟雖然僅有詹子賢有2分打點，不過由於獅隊選手共發生4次失誤送分，最後兄弟以6比1拿下勝利，這不僅是兄弟本季首勝，也是總教練丘昌榮執教生涯首勝，意義非凡。

前3局雙方沒有得分，4局下半中信兄弟發動攻勢，吳東融二壘安打、詹子賢保送，下一棒林智勝敲雙殺打，隨後蘇緯達安打、陳子豪也選到保送，攻佔滿壘、2人出局，此時江辰晏選擇牽制一壘，卻發生失誤砸到陳子豪，壘上2名跑者趁機跑回本壘先馳得點，但陳子豪卻倒地不起，最後遭擔架抬退場治療。

5局上半獅隊攻佔滿壘，代打的楊家維選到保送輕鬆擠回1分；下半局二壘有人時，詹子賢敲出適時安打，兄弟取得3比1領先。

7局下半獅隊失誤連連，中繼投手林航登板後，處理滾地球失誤造成一、二壘有人，王威晨擊出游擊方向滾地球，造成陳傑憲失誤，壘上2名跑者全數跑回，雖後詹子賢又有適時安打，兄弟取得6比1領先。

獅隊單場4次失誤，加上羅傑斯7局好投，接手的吳俊偉、謝榮豪各投1局無失分，最後兄弟就以6比1中止開季3連敗，總教練丘昌榮也拿下執教首勝。

(中時 )