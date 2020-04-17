將大半輩子奉獻給台灣特殊教育的甘惠忠神父，16日下午在美國過世，神父創辦的伯利恆文教基金會17日發出聲明，20日下午4點半將由天主教台南教區主教林吉男帶領甘神父曾經服務及創辦的機構同仁，在學甲伯利恆早療融合教育中心進行追思彌撒。

伯利恆文教基金會表示，甘神父1963年來台服務，近幾年因造血功能退化，經常暈倒，美國天主教瑪利諾會請他回紐約安養，最後一次回台是2018年2月底，是為了參加伯利恆文教基金會早療暨融合教育中心3月17日落成儀式，基金會於2月28日也為神父舉行溫馨慶生活動。

2018年3月25神父再度赴美養病，常透過電話與台灣聯絡，今年新冠肺炎疫情爆發，台南玉井德蘭啟智中心主任楊美華擔心紐約疫情，多次打到紐約卻未接通，16日凌晨約2點40分，她終於跟甘神父通上電話，但神父已經無法言語，楊美華內心受到很大衝擊，但也抓住神父短暫清醒的時間，感謝他為台灣做的一切。

4月16日下午，美方通知台灣教會，甘神父於美國當地的凌晨1點已安祥地被天使接去，他最終還是未能實現想留在台灣、葬在台灣的心願。

甘神父一生熱愛台灣，除了為特殊教育開疆闢土，早年台灣生活條件大都貧乏，初到苗栗服務的時候除了學習客語及泰雅族的語言之外，神父會將向教會爭取大量援助的麵粉託人製成麵條或換成稻米，送到當地人手中。為感念甘神父，至今在學甲伯利恆基金會有時候還會收到從苗栗或部落寄來的農產品。

早年台灣生活困頓，特殊孩子根本沒有學習機會，加上神父自己的二妹是唐氏症，知道特殊孩子家庭的困難，便開始為特殊孩子奔走一生。台灣的早期療育也是由甘神父派老師到美國學習回來才漸漸開始，神父說，他愛台灣，因為台灣人愛他。

甘神父1976年接掌安平瑞復益智中心，讓瑞復成為全國第一所日間照護機構，然後先後創辦高雄樂仁啟智中心、玉井德蘭啟智中心。

為讓特殊孩子能有更自然的融合生活、更平等的對帶、更多學習的機會，甘神父1997年創辦伯利恆文教基金會，開始由所附設的慈母幼兒園進行融合教育。神父說融合教育若能在學甲地區做到，那全國一定可以成功。

甘神父守護慢飛天使，為慢飛天使能享有充滿愛的環境生活，無怨無悔地辛苦奔走一生。為了募款興建伯利恆早療暨融合教育中心，當時已78歲的神父極力奔走，募款初期還一度病倒，住進加護病房近1個月。那時候神父最常說的一句話，是「雖然我老了，但為台灣的融合教育，請讓我再做這件事。」

在當時的賴清德市長帶頭呼應，及各界善心人士的支持下，伯利恆早療暨融合教育中心已於2018年底完工，2019年中開始以「伯利恆兒童發展中心」服務需要的孩子。

而在2017年，甘神父衷心盼望、等待了54年，終於獲得國籍法修正後第1位獲發國民身分證的外籍人士，完成他做一個真正台灣人的夢想。

為了追思甘惠忠神父，伯利恆文教基金會將於20日下午4點半在早療融合教育中心4樓聖堂舉行追思彌撒，防疫期間為避免群聚感染，只由天主教台南教區林吉男主教帶領甘神父曾經服務及創辦的機構同仁參加。

此外，25日上午10點為社區、神父朋友舉行追思彌撒，不方便參與的朋友，不要掛意，請在家以心神為甘神父祈禱。21至27日期間，伯利恆文教基金會也將在中心1樓設置甘神父在台期間簡單服務歷程展示，以供大家追思。

(中時 )