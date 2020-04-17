劍湖山世界園區戶外演出。（劍湖山提供／許素惠雲林傳真）

劍湖山渡假大飯店與園區祭出史上超低價，即日起至7月31日止，2人同行1泊3食，每人只需1600元，4、5月壽星當日免費入園、當月壽星入園門票只要200元，網路商城首度送出限時限量41折優惠。

劍湖山世界主題樂園表示，自2020年4月17日起至2020年5月底止，每周二、三FancyGo網路商城推出加碼優惠活動，買門票送雲林良品首獎幸福咖啡只要450元（原價1099元），等於下殺41折。

另外，自2020年4月17日起至5月底止，當日壽星免費，當月壽星200元，與壽星同行者每人優惠價500元，限量4人。

另外，配合政府的防疫措施，主題樂園每天下午1點30分和下午3點的蒙古國極限特技秀，移至戶外的幸福摩天輪廣場表演，並持續落實消毒清潔及社交距離等措施。

劍湖山渡假大飯店指出，2020年4月特定日(19、20、21、29、30)，兩人成行入宿一晚，含蔚藍西餐廳兩客早餐只要1800元，平均每人只要900元，千元有找，並率先公開五一勞動節的優惠措施，自5月1日起至5月3日止，兩人同行入住高級客房一晚，可獲蔚藍西餐廳2客早餐，每人只要1250元。

(中時 )