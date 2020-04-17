日本首相安倍晉三今晚在記者會上表示，有關世界衛生組織（WHO）遭質疑不中立的問題，日本一直都強力支持台灣以觀察員身分參與。對此，我外交部於晚間回應稱，感謝日方長期支持台灣參與國際組織。

安倍晉三17日在宣布緊急事態宣言擴大至全國範圍的記者會上說，日本一貫支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生組織」，他表示，多次對此重申此事無關政治，應該盡全力維護全人類健康。

外交部對此回應表示，誠摯歡迎安倍首相的友我發言，並由衷感謝日方長期支持台灣參與國際組織。我方期盼台日持續深化雙方在醫衛及防疫等全方位的友好實質夥伴關係，共同攜手為防堵全球新冠肺炎蔓延貢獻心力。

另據《共同社》指出，安倍晉三就世界衛生組織在應對新型冠狀病毒疫情的表現上「也存在問題和課題」，他認為，「WHO的功能確實有必要受到充分的檢視」。

。他說，各界對WHO看法很多，包括質疑WHO在政治上不中立，認為它過度偏向中國大陸。

至於美國總統川普表明暫停對WHO出資的聲明，安倍強調：「完全沒有考慮日本削減分攤的資金。」他主張，在抗擊新冠疫情方面，擁有知識的WHO的合作及第一線提供支援是不可或缺的。

由於日本新冠病毒疫情日趨嚴重，日本首相安倍晉三7日發布「緊急事態宣言」，對象是東京、大阪等7都府縣，昨天再發布「緊急事態宣言」，對象擴至全日本47都道府縣。

(中時電子報)