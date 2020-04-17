大陸爆發新冠肺炎疫情一度難以控制，北京更緊急增設方艙醫院收治病患，武漢甚至還出現「移動式焚化爐」，讓外界好奇官方公布的死亡數據是否屬實。根據當地的疫情防控指揮部17日發出一紙通報，上修當地確診和死亡人數，坦承是因早期疫情爆發導致醫療單位應變不及，而有遲報、漏報和誤報現象，現在予以修正。

大陸官媒《人民日報》16日就表示，經核實後發現，武漢實際因疫情死亡的人數與官方現在公布的數字不合，共新增1290例，總死亡人數從原先的2579例升至3869例。

武漢疫情防控指揮部17日發出一紙通報，上修當地確診和死亡人數。（圖／APTN)

另外，根據綜合陸媒報導，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部 17 日發佈《關於武漢市新冠肺炎確診病例數確診病例死亡數訂正情況的通報》，內容指出，根據《中華人民共和國傳染病防治法》第38條第4款「公佈傳染病疫情資訊應當及時、準確」等相關法規，武漢疫情防控指揮部成立涉疫大數據與流行病學調查組，組織各部門的專家對武漢死亡人數做進一步的核實統計，結果出爐，「確診病例的死亡病例核增1290例，累計確診病例的死亡數訂正為3869例」。

武漢疫情防控指揮部17日發出一紙通報，上修當地確診和死亡人數。（圖／人民日報推特)

大陸官方強調之所以要修正數據，是因為疫情數據關係著群眾健康以及政府的公信力，官方公布消息後，大陸網友也在微博熱烈討論，紛紛持正面態度，「這個很科學，在初期誰都不是預言家，既然發現錯誤並已經及時修正，態度還是不錯的」、「越來越有智慧！願逝者安息，祝祖國強大！」、「及時修正，公開透明，好樣的」。

武漢疫情防控指揮部17日發出一紙通報，上修當地確診和死亡人數。（圖／中國新聞社推特)

不過台灣網民看到則是認為，「笑死，黨說的都是真理」、「中國人民相信就好，他國事務」、「這國家的人真的沒問題嗎」、「死亡人數還能調整，真牛」、「真方便，隨隨便便可以就漏報上千人，說死10萬我都信」。

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(中時電子報)